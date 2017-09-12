На премьеру «Оно» в Техасе зрители нарядились в демонических клоунов
Некоторые из них дадут фору самому Пеннивайзу.
Некоторые из них дадут фору самому Пеннивайзу.
Кинотеатр Alamo Drafthouse Cinema в Остине, Техас, устроил вечеринку
Тех, кто постеснялся пройтись до кинотеатра в ужасающих образах, с удовольствием превращали в демонических тварей уже внутри, используя грим, парики и накладные носы.
«Очевидно, “Оно” не пойдет на пользу профессиональным клоунам, которые просто пытаются развлекать детей», — иронично отметил Билл Скарсгард в интервью все тому же NME.
Меж тем, новая экранизация Кинга уверенно штурмует бокс-офисы: в одной только Северной Америке фильм собрал $117.2 миллионов. В российском прокате лента лидирует в прокате — сборы оцениваются в 408 миллионов рублей.