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18:38 (мск), источник: Esquire

На премьеру «Оно» в Техасе зрители нарядились в демонических клоунов

Некоторые из них дадут фору самому Пеннивайзу.

Кинотеатр Alamo Drafthouse Cinema в Остине, Техас, устроил вечеринку клоунов-злодеев на премьере фильма «Оно» по Стивену Кингу — об этом сообщает NME.

Зрителей обязали прийти на показ в образе. О том, насколько удалась затея, читатель может судить сам.

Тех, кто постеснялся пройтись до кинотеатра в ужасающих образах, с удовольствием превращали в демонических тварей уже внутри, используя грим, парики и накладные носы.

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«Очевидно, “Оно” не пойдет на пользу профессиональным клоунам, которые просто пытаются развлекать детей», — иронично отметил Билл Скарсгард в интервью все тому же NME.

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Меж тем, новая экранизация Кинга уверенно штурмует бокс-офисы: в одной только Северной Америке фильм собрал $117.2 миллионов. В российском прокате лента лидирует в прокате — сборы оцениваются в 408 миллионов рублей.

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