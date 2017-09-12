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12:57 (мск), источник: РИА Крым

ФСБ: рыбаков «Петровича» наказали на 7,5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости (Крым). Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым в ходе проверки рыболовецкой компании выявили, что ее бригадир нанес водным биоресурсам ущерб на более чем 7,5 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки промысловой бригады ООО «Научно-производственное предприятие «Петрович» пограничники обнаружили ряд нарушений правил и порядка добычи водных биологических ресурсов. Также сотрудники Погрануправления установили, что бригадир В. П. Лось, действуя как должностное лицо в интересах предприятия, причинил ущерб водным биоресурсам, которые находятся в федеральной собственности. По адресу компании управление направило претензию о возмещении вреда, но на нее предприятие не ответило.

«Арбитражный суд Республики Крым решил исковые требования Пограничного управления удовлетворить полностью и взыскать с ООО «НПП «Петрович» в доход федерального бюджета 7,5 млн рублей, а также госпошлину в размере 60,5 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили о соблюдении Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 1 августа 2013 года № 293. «Виновные в совершении правонарушений в сфере охраны морских биологических ресурсов в обязательном порядке будут привлечены к ответственности», — предупредили в Погрануправлении.

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