ФСБ: рыбаков «Петровича» наказали на 7,5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки промысловой бригады ООО «Научно-производственное предприятие «Петрович» пограничники обнаружили ряд нарушений правил и порядка добычи водных биологических ресурсов. Также сотрудники Погрануправления установили, что бригадир В. П. Лось, действуя как должностное лицо в интересах предприятия, причинил ущерб водным биоресурсам, которые находятся в федеральной собственности. По адресу компании управление направило претензию о возмещении вреда, но на нее предприятие не ответило.

«Арбитражный суд Республики Крым решил исковые требования Пограничного управления удовлетворить полностью и взыскать с ООО «НПП «Петрович» в доход федерального бюджета 7,5 млн рублей, а также госпошлину в размере 60,5 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе.