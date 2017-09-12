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13:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Протон-М» с воронежскими двигателями вывел на орбиту испанский спутник связи

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и геостационарным телекоммуникационным испанским космическим аппаратом Amazonas-5 успешно стартовала с космодрома Байконур в 22:23 понедельника, 11 сентября, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Источник: «Роскосмос»

На ракете установлены двигатели производства Воронежского механического завода для второй (РД-0210/0211) и третьей ступеней (РД-0212). Старт и полёт ракеты прошли в штатном режиме. Через 9 минут 42 секунды полёта орбитальный блок отделился от третьей ступени «Протона» и продолжил полёт в автономном режиме. В 7:35 вторника, 12 сентября, разгонный блок «Бриз-М» завершил выведение спутника связи на геосинхронную переходную орбиту. Масса космического аппарата при отделении от блока составила приблизительно 5,9 т.

Космический аппарат Amazonas-5 изготовила фирма SSL-Space Systems/Loral (США) по заказу регионального спутникового оператора Hispasat (Мадрид, Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевещания, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. Расчетный срок активного существования спутника на орбите — 15 лет.

Это третий космический запуск ракеты-носителя «Протон-М» с воронежским двигателем в 2017 году. Первый пуск состоялся 8 июня. Ракета-носитель также успешно стартовала с космодрома Байконур. Во второй раз «Протон-М» запустили 17 августа. Тогда ракета-носитель с разгонным блоком «Бриз-М» успешно вывела на орбиту космический аппарат в интересах Министерства Обороны РФ.

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