«Протон-М» с воронежскими двигателями вывел на орбиту испанский спутник связи

Источник: «Роскосмос»

На ракете установлены двигатели производства Воронежского механического завода для второй (РД-0210/0211) и третьей ступеней (РД-0212). Старт и полёт ракеты прошли в штатном режиме. Через 9 минут 42 секунды полёта орбитальный блок отделился от третьей ступени «Протона» и продолжил полёт в автономном режиме. В 7:35 вторника, 12 сентября, разгонный блок «Бриз-М» завершил выведение спутника связи на геосинхронную переходную орбиту. Масса космического аппарата при отделении от блока составила приблизительно 5,9 т.

Космический аппарат Amazonas-5 изготовила фирма SSL-Space Systems/Loral (США) по заказу регионального спутникового оператора Hispasat (Мадрид, Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевещания, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. Расчетный срок активного существования спутника на орбите — 15 лет.