Жительницу Новоуральска отправят в колонию за долги по алиментам
Жительницу Новоуральска приговорили к шести месяцам лишения за неуплату алиментов свободы.
Жительницу Новоуральска приговорили к шести месяцам лишения за неуплату алиментов свободы.
В августе 2015 года женщина была лишена родительских прав. Четырнадцатилетний сын остался без матери. По закону, в таких случаях родители обязаны выплачивать алименты своим детям до их совершеннолетия — перечислять деньги на банковский счет. Неважно, будет их чадо воспитываться в приемной семье или в детском доме. Но женщина не посчитала нужным подчиниться букве закона: она нигде не работала и даже не пыталась устроиться, хотя ее неоднократно предупреждали о возможной уголовной ответственности.
Ситуация не менялась, и судебный
Тогда был составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности по статье о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Тем не менее должница вела себя так же: не трудоустраивалась, в центр занятости не обращалась, к выплате алиментов не приступала. В июле 2017 года она предстала перед судом. Женщину признали виновной и приговорили к шести месяцам лишения свободы по статье о неуплате алиментов без уважительных причин (ч.1. ст. 157 УК РФ).
— За 8 месяцев 2017 года в управлении возбуждено 1130 уголовных дел по этой статье, — сообщила «РГ» начальник
По ее словам, этот случай — не такой уж уникальный. Конечно, чаще всего задолжниками по алиментам оказываются отцы. Но есть среди неплательщиков и матери — требования закона ко всем едины.