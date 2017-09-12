Жительницу Новоуральска отправят в колонию за долги по алиментам

В августе 2015 года женщина была лишена родительских прав. Четырнадцатилетний сын остался без матери. По закону, в таких случаях родители обязаны выплачивать алименты своим детям до их совершеннолетия — перечислять деньги на банковский счет. Неважно, будет их чадо воспитываться в приемной семье или в детском доме. Но женщина не посчитала нужным подчиниться букве закона: она нигде не работала и даже не пыталась устроиться, хотя ее неоднократно предупреждали о возможной уголовной ответственности.

Ситуация не менялась, и судебный пристав-исполнитель выдал нарушительнице направление в центр занятости. Там она могла бы встать на учет и получать ежемесячное пособие, которое бы отправляла сыну. Женщина игнорировала и это требование.

Тогда был составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности по статье о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Тем не менее должница вела себя так же: не трудоустраивалась, в центр занятости не обращалась, к выплате алиментов не приступала. В июле 2017 года она предстала перед судом. Женщину признали виновной и приговорили к шести месяцам лишения свободы по статье о неуплате алиментов без уважительных причин (ч.1. ст. 157 УК РФ).

— За 8 месяцев 2017 года в управлении возбуждено 1130 уголовных дел по этой статье, — сообщила «РГ» начальник пресс-службы ФССП по Свердловской области Юлия Пьянкова.