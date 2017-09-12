В Свердловской области будут готовить снайперов

Всероссийская ассоциация «РосСнайпинг» будет создана по инициативе Свердловской области, сообщили «Аиф-Урал» в правительстве региона.

Она будет заниматься популяризацией стрелкового спорта, повышением уровня подготовки стрелков и обменом передовым опытом в этой сфере. Идея создания организации была озвучена после первых открытых соревнований по высокоточной стрельбе «Кубок Урала по снайпингу-2017», которые прошли в рамках фестиваля «УралТанк».

Главное отличие «РосСнайпинга» от других подобных организаций состоит в том, что она будет обеспечена постоянным местом для проведения стрельб. Областные власти полагают, что им станет полигон «Старатель», имеющий право проводить как всероссийские, так и международные состязания.