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12:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Свердловской области будут готовить снайперов

Средний Урал стал инициатором создания федерального проекта «РосСнайпинг».

Всероссийская ассоциация «РосСнайпинг» будет создана по инициативе Свердловской области, сообщили «Аиф-Урал» в правительстве региона.

Она будет заниматься популяризацией стрелкового спорта, повышением уровня подготовки стрелков и обменом передовым опытом в этой сфере. Идея создания организации была озвучена после первых открытых соревнований по высокоточной стрельбе «Кубок Урала по снайпингу-2017», которые прошли в рамках фестиваля «УралТанк».

Главное отличие «РосСнайпинга» от других подобных организаций состоит в том, что она будет обеспечена постоянным местом для проведения стрельб. Областные власти полагают, что им станет полигон «Старатель», имеющий право проводить как всероссийские, так и международные состязания.

Организация «РосСнайпинга» может быть создана уже в сентябре 2017 года. Председателем попечительского совета уже дал согласие стать президент Российской ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов. Руководить «РосСнайпингом» будет вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, участник различных соревнований по дальней стрельбе Сергей Мазуркевич. По словам последнего, сегодня в России многие увлекаются высокоточной стрельбой, но в большинстве случаев занимаются ей самостоятельно, где придется. Создание ассоциации позволит уральским стрелкам, любителям и профессионалам со всей России изучать стрелковое дело, соблюдая технику безопасности, под контролем грамотных специалистов. Следующие соревнования планируется провести в феврале 2018 года, накануне Дня защитника Отечества.

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