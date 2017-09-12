В Свердловской области будут готовить снайперов
Средний Урал стал инициатором создания федерального проекта «РосСнайпинг».
Средний Урал стал инициатором создания федерального проекта «РосСнайпинг».
Всероссийская ассоциация «РосСнайпинг» будет создана по инициативе Свердловской области, сообщили «Аиф-Урал» в правительстве региона.
Она будет заниматься популяризацией стрелкового спорта, повышением уровня подготовки стрелков и обменом передовым опытом в этой сфере. Идея создания организации была озвучена после первых открытых соревнований по высокоточной стрельбе «Кубок Урала по снайпингу-2017», которые прошли в рамках фестиваля «УралТанк».
Главное отличие «РосСнайпинга» от других подобных организаций состоит в том, что она будет обеспечена постоянным местом для проведения стрельб. Областные власти полагают, что им станет полигон «Старатель», имеющий право проводить как всероссийские, так и международные состязания.
Организация «РосСнайпинга» может быть создана уже в сентябре 2017 года. Председателем попечительского совета уже дал согласие стать президент Российской ассоциации Героев,