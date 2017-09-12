Памятный конверт погасили к 80-летию Новосибирской области

Участие в церемонии спецгашения маркированного конверта приняли губернатор Владимир Городецкий, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и директор Макрорегиона «Сибирь» — филиала ФГУП «Почта России» Николай Новосельцев.

«Юбилей — это хороший повод подвести итоги, проанализировать этапы развития нашего региона, вспомнить важные моменты истории. Ярких моментов в истории Новосибирской области было очень много. Видно, ей было суждено, да и название обязывает, быть во многом первой, устремленной в будущее, вовлеченной в преобразования, значимые для всей России», — подчеркнул Владимир Городецкий.

В честь юбилея Новосибирской области всего было выпущено 300 тысяч конвертов, рассказал Николай Новосельцев. «Почта России» ожидает запросов от филателистов, желающих пополнить свою коллекцию.

Основная праздничная программа, посвященная 80-летию Новосибирской области, запланирована на 15—16 сентября . VN.ru опубликовал подробную программу торжественных и развлекательных мероприятий, которые состоятся на различных площадках города. С материалом, в котором собрана информация обо всех событиях, имеющих отношение к юбилею, можно ознакомиться по этой ссылке.