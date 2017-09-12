Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 14 и 15 сентября
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
Во многих районах Беларуси 14 сентября и 15 сентября ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
В среду, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11−17 градусов выше нуля, днем — 15−20 градусов тепла.