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12:45 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 14 и 15 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 14 и 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

Во многих районах Беларуси 14 сентября и 15 сентября ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В среду, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11−17 градусов выше нуля, днем — 15−20 градусов тепла.

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