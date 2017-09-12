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17:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге состоялась презентация книги «Ленинград Довлатова»

Среди его организаторов — Лев Лурье, известный петербургский историк, краевед, журналист, писатель, замечательный экскурсовод по «Ленинграду Довлатова» и «Петербургу Достоевского».

Источник: РИА "Новости"

В «Парке культуры и чтения», книжном магазине «Буквоед» на Невском проспекте, писатель представил свою только что вышедшую книгу «Ленинград Довлатова» (соавтор — дочь Софья Лурье, филолог, экскурсовод по литературному Ленинграду 1950−1970-х). Это уже третье издание исторического путеводителя, выпущенного издательством «БХВ -Петербург», дополненное новой информацией. Первая книга вышла в 2016 году, к 75-летию со дня рождения Сергея Довлатова, и мгновенно разошлась, как и следующая.

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Эта книга о Ленинграде 1944−1978 годов. Здесь, на улице Рубинштейна, Довлатов жил с небольшими перерывами. Представлен аннотированный перечень адресов, где жил писатель, квартир его друзей, учебных заведений, в которых он учился, учреждений, где работал. Обзор городской инфраструктуры того времени — магазинов, кинотеатров, ресторанов, рюмочных, книжных лавок. Новое издание дополнено рассказами о том, что в эти годы происходило в городских театрах, на киностудии «Ленфильм» и в Пушкинском доме. Все это на фоне главных политических и эстетических тенденций ленинградского периода жизни писателя.

Например: 1972 -1975 годы. Довлатов живет в Таллине, работает в редакциях газет «Моряк Эстонии» и «Советская Эстония». Набор его первой книги «Пять углов» в издательстве «Ээсти раамат» уничтожен по указанию КГБ. 1974 — публикации рассказов в журналах «Нева» и «Юность». Сентябрь 1975 года — у Довлатова и его подруги Тамары Зибуновой в Таллине рождается дочь Александра. А что происходит в жизни Ленинграда, страны? Иосиф Бродский уезжает в эмиграцию. Александр Солженицын выслан из СССР. Арест писателя Михаила Хейфеца. Открыт аэровокзал «Пулково-1», откуда Довлатов позже отправится в эмиграцию. Проходят выставки «неформальных» художников. На площади Декабристов (Сенатской) — демонстрация под лозунгом «Декабристы — первые русские диссиденты»…

Лев Лурье подчеркнул, что надеется: третье издание книги — не последнее, она будет расширяться. Благодаря друзьям Сергея Донатовича недавно появилось еще несколько точек на маршруте «Ленинград Довлатова», которые необходимо описать.

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