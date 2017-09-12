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13:14 (мск), источник: ТАСС

ABBA планирует виртуальное воссоединение и турне

Один из бывших участников группы рассказал, что предполагаемое турне запланировано на 2019 год.

Источник: AP 2017

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. ABBA готовит виртуальное турне. В нем любимую всеми музыку будут исполнять цифровые копии участников квартета — аватары. Об этом сообщил бывший участник группы, композитор и музыкант Бенни Андерссон в интервью газете Expressen, опубликованном в понедельник вечером.

Квартет ABBA распался в 1982 году. С тех пор каждому из этой четверки журналисты неизменно задавали вопрос, не планируется ли воссоединение и возрождение группы, на что те так же неизменно отвечали отрицательно. Сейчас же, перед выпуском своего нового альбома Piano, Андерссон неожиданно дал другой ответ, сказав да.

«Время от времени мы встречаемся. Кое-что делали вместе, а теперь у нас впереди общий проект», — отметил он. Музыкант добавляет, что предполагаемое турне запланировано на 2019 год — при условии, что проект окажется «достаточно крепким». «Потребуется какое-то время на оцифровку лица, — продолжает Андерссон. — Здорово, что все это уже на таком техническом уровне, это будет интересно».

Среди новых вещей в альбоме Piano, который будет выпущен 29 сентября, присутствуют и интерпретации старых мелодий, в том числе Thank You for the Music и Happy New Year. Андерссон рассказал, что при составлении альбома исходил из популярности мелодий у слушателей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«От этого мне уже никуда не деться, — говорит он об известности музыки ABBA. — Ничего против этого я не имею. Это большая, важная часть моей жизни, и именно благодаря ей я могу находиться сегодня здесь. Иметь возможность делать то, что нравится, вместо того, чтобы зарабатывать на аренду квартиры».

Шведский квартет ABBA — одна из самых успешных групп в истории музыки — был создан в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов, а многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Ежегодно около 2−3 млн их пластинок находят своих покупателей. Мюзикл Mamma Mia!, в основу которого положены песни ABBA, посмотрели около 60 млн человек в сотнях театров по всему миру, в том числе в Москве.

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