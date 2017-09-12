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13:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал отправит 100 волонтеров в Сочи

На Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Более 100 уральских волонтеров в октябре отправятся в Сочи, где пройдут мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В ходе специальных тренингов, организованных центром УрФУ «Волонтеры Урала», молодые люди отточили навыки межкультурной коммуникации, управления конфликтами и эффективной работы в команде, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Мы провели тщательный отбор и уверены в наших волонтерах. Они с блеском прошли обучение и показали, что готовы принять участие в организации фестиваля на самом высоком уровне. Они получат бесценный опыт, который мы обязательно применим в наших будущих проектах», — отметил директор центра привлечения и подготовки добровольцев к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов Александр Антимонов.

В Сочи волонтеры будут задействованы в транспортной логистике, на церемониях открытия и закрытия, в медицинском сопровождении, обеспечении работы со СМИ, сопровождении делегаций и административной работе.

Стоит отметить, что помощь добровольцев понадобится организаторам фестиваля и на родине: Екатеринбург посетят около 200 делегатов из разных стран.

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