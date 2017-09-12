В Свердловской области будут судить очередного «борзого директора» за невыплату зарплаты работникам

Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и мошенничестве с использованием служебного положения. По данным следствия, в период с марта по май 2016 года обвиняемый не выплачивал заработную плату 67 своим сотрудникам, общая сумма задолженности по зарплате составила порядка 1,3 млн руб.

При этом, как полагает следствие, обвиняемый имел фактическую возможность выплачивать денежные средства рабочим.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области, в 2014 году обвиняемый, будучи фактическим руководителем управляющей компании, дал указание подчинённым работникам о направлении в суд искового заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с лица, у которого эта задолженность отсутствовала. При этом в суд были представлены заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых должно быть вынесено решение в пользу управляющей компании. На основании судебного решения с местного жителя было взыскано свыше 30 тыс. руб. в счёт несуществующей задолженности перед управляющей компанией.

Органами СКР выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено порядка 80 человек, изъята в ходе обыска и проанализирована соответствующая финансовая и бухгалтерская документация, назначена и проведена комплексная судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза. В обеспечительных целях следователем СКР на основании судебного решения было арестовано имущество фигуранта (автомобили и денежные средства).

Отметим, что в частности, тем же следственным отделом по городу Североуральск областного СКР за последнее время расследовано несколько уголовных дел о невыплате заработной платы (три уголовных дела — в отношении ООО «Орион», МУПа «Кедр» и управляющей компании «Веста»). Так, по предприятию ООО «Орион» задолженность постепенно погашалась, а после совместного совещания следственного отдела СК с прокуратурой и городской администрацией было выдвинуто требование незамедлительной выплаты задолженности, и руководством ООО «Орион» это было сделано.

Однако руководитель «Веста» не пошёл на контакт со следствием, не являлся по повесткам, не отвечал на телефонные звонки, вводил следствие в заблуждение, затягивал сроки следствия, вину не признавал.