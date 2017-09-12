Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
28-летняя россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Зарплаты госслужащих - информация от Forbes
Самые состоятельные жёны депутатов
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
13:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области будут судить очередного «борзого директора» за невыплату зарплаты работникам

Следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего исполнительного директора управляющей компании «Веста».

Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и мошенничестве с использованием служебного положения. По данным следствия, в период с марта по май 2016 года обвиняемый не выплачивал заработную плату 67 своим сотрудникам, общая сумма задолженности по зарплате составила порядка 1,3 млн руб.

При этом, как полагает следствие, обвиняемый имел фактическую возможность выплачивать денежные средства рабочим.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области, в 2014 году обвиняемый, будучи фактическим руководителем управляющей компании, дал указание подчинённым работникам о направлении в суд искового заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с лица, у которого эта задолженность отсутствовала. При этом в суд были представлены заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых должно быть вынесено решение в пользу управляющей компании. На основании судебного решения с местного жителя было взыскано свыше 30 тыс. руб. в счёт несуществующей задолженности перед управляющей компанией.

Органами СКР выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено порядка 80 человек, изъята в ходе обыска и проанализирована соответствующая финансовая и бухгалтерская документация, назначена и проведена комплексная судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза. В обеспечительных целях следователем СКР на основании судебного решения было арестовано имущество фигуранта (автомобили и денежные средства).

Отметим, что в частности, тем же следственным отделом по городу Североуральск областного СКР за последнее время расследовано несколько уголовных дел о невыплате заработной платы (три уголовных дела — в отношении ООО «Орион», МУПа «Кедр» и управляющей компании «Веста»). Так, по предприятию ООО «Орион» задолженность постепенно погашалась, а после совместного совещания следственного отдела СК с прокуратурой и городской администрацией было выдвинуто требование незамедлительной выплаты задолженности, и руководством ООО «Орион» это было сделано.

Однако руководитель «Веста» не пошёл на контакт со следствием, не являлся по повесткам, не отвечал на телефонные звонки, вводил следствие в заблуждение, затягивал сроки следствия, вину не признавал.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Североуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин в Сочи может встретиться к легендами хоккейной Суперсерии-1972
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь