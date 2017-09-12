Омск пообещали больше не эвакуировать

Как ранее сообщал «СуперОмск», антитеррористические учения должны были проходить в понедельник, 11 сентября, однако вместо этого силовикам пришлось выезжать по реальным вызовам о предполагаемых угрозах.

Напомним, за вечер воскресенья и первую половину понедельника в Омске было эвакуировано порядка 50 зданий — госучреждений и торговых центров, школ и кинотеатров. Во всех случаях поступил анонимный звонок с сообщением о подозрительном предмете, в результате проверок взрывчатки обнаружено нигде не было. При этом из-за массовости вызовов проверки удавалось проводить не столь оперативно — работников омской мэрии спустя 2,5 часа ожидания даже распустили по домам, так и не дождавшись кинологов с собаками.

Со вторника по пятницу же учения должны проходить по плану. При их проведении не предполагается эвакуации людей из жилых помещений, учреждений, не планируется также и отмены или задержки авиарейсов, подчеркивает пресс-служба облправительства.