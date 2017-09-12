Омск пообещали больше не эвакуировать
В период с 12 по 15 сентября в Омской области будут проходить учения по пресечению террористических угроз на объектах воздушного транспорта.
В период с 12 по 15 сентября в Омской области будут проходить учения по пресечению террористических угроз на объектах воздушного транспорта.
Как ранее сообщал «СуперОмск», антитеррористические учения должны были проходить в понедельник, 11 сентября, однако вместо этого силовикам пришлось выезжать по реальным вызовам о предполагаемых угрозах.
Напомним, за вечер воскресенья и первую половину понедельника в Омске было эвакуировано порядка 50 зданий — госучреждений и торговых центров, школ и кинотеатров. Во всех случаях поступил анонимный звонок с сообщением о подозрительном предмете, в результате проверок взрывчатки обнаружено нигде не было. При этом
Со вторника по пятницу же учения должны проходить по плану. При их проведении не предполагается эвакуации людей из жилых помещений, учреждений, не планируется также и отмены или задержки авиарейсов, подчеркивает
Отметим, волна эвакуаций началась с Омска и прокатилась по всей России. 11 сентября эвакуации прошли в Рязани, Ставрополе, Уфе, Челябинске, ночью — в Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге, 12 сентября они продолжаются во Владивостоке,