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13:02 (мск), источник: СуперОмск

Омск пообещали больше не эвакуировать

В период с 12 по 15 сентября в Омской области будут проходить учения по пресечению террористических угроз на объектах воздушного транспорта.

Как ранее сообщал «СуперОмск», антитеррористические учения должны были проходить в понедельник, 11 сентября, однако вместо этого силовикам пришлось выезжать по реальным вызовам о предполагаемых угрозах.

Напомним, за вечер воскресенья и первую половину понедельника в Омске было эвакуировано порядка 50 зданий — госучреждений и торговых центров, школ и кинотеатров. Во всех случаях поступил анонимный звонок с сообщением о подозрительном предмете, в результате проверок взрывчатки обнаружено нигде не было. При этом из-за массовости вызовов проверки удавалось проводить не столь оперативно — работников омской мэрии спустя 2,5 часа ожидания даже распустили по домам, так и не дождавшись кинологов с собаками.

Со вторника по пятницу же учения должны проходить по плану. При их проведении не предполагается эвакуации людей из жилых помещений, учреждений, не планируется также и отмены или задержки авиарейсов, подчеркивает пресс-служба облправительства.

Отметим, волна эвакуаций началась с Омска и прокатилась по всей России. 11 сентября эвакуации прошли в Рязани, Ставрополе, Уфе, Челябинске, ночью — в Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге, 12 сентября они продолжаются во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Перми, Магадане, Красноярске.

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