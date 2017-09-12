В Башкирии пенсионерам продали посуду за 100 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для привлечения клиентов продавцы устраивали презентацию посуды, в ходе которой разыгрывали специальные подарки — одеяла, подушки, наборы ножей и столовых приборов. Для участия в розыгрыше требовалось лишь наличие паспорта. Позже, воспользовавшись доверчивостью покупателей, продавцы оформляли на эти документы кредит на покупку дорогостоящей посуды.

В связи с этим в Госкомитете РБ по торговле напоминают, что у потребителя всегда есть право вернуть товар продавцу на законных основаниях.

В течение 14 дней, не считая дня покупки, покупатель может обменять товар. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения к продавцу, можно потребовать возврата денежной суммы.

Обмен возможен, если товар не подошел по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветке или комплектации. Товар не должен быть в употреблении. Должны быть сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. Требование подлежит удовлетворению в течение трех дней. При этом металлическая посуда не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену по вышеуказанным основаниям.

Вернуть товар на законных основаниях возможно и в том случае, если сделка совершена под влиянием заблуждения, обмана или угрозы.

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре, установленную законодательством в области защиты прав потребителей, он вправе в разумный срок отказаться от договора и потребовать возврата денежной суммы и возмещения убытков. Таким образом, потребитель вправе вернуть не только стоимость товара, но и выплаченные проценты по кредитному договору (возмещение понесенных убытков).