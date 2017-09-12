Билан, Бурито и Лобода отдадут часть гонорара ростовским погорельцам
Певцы выступят в донской столице в День города.
Певцы выступят в донской столице в День города.
Певцы Бурито, Дима Билан и Светлана Лобода решили перечислить часть гонорара за выступление в День города в Ростове в фонд помощи пострадавшим от пожара, произошедшего 21 августа в центре донской столицы, сообщает don24.ru со ссылкой на главу городской администрации Виталия Кушнарева.
По словам
В частности, перенесено время проведения спортивного марафона по улице Большой Садовой, отменены маскарадное шествие и фейерверк.
Напомним, в результате произошедшего 21 августа в центре Ростова пожара площадью 10 тыс. кв. метров один человек погиб, 72 обратились за помощью к медикам. Уничтожено 108 частных домов и повреждено 89 квартир в 10 многоквартирных домах.