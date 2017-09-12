Билан, Бурито и Лобода отдадут часть гонорара ростовским погорельцам

Певцы Бурито, Дима Билан и Светлана Лобода решили перечислить часть гонорара за выступление в День города в Ростове в фонд помощи пострадавшим от пожара, произошедшего 21 августа в центре донской столицы, сообщает don24.ru со ссылкой на главу городской администрации Виталия Кушнарева.

По словам сити-менеджера, в связи с пожаром программу празднования Дня города было решено сократить.

В частности, перенесено время проведения спортивного марафона по улице Большой Садовой, отменены маскарадное шествие и фейерверк.