В Олимпийском парке Сочи запретят движение велосипедов и электромобилей
В Олимпийском парке Сочи будет запрещено движение велосипедов, электромобилей и другого неаккредитованного транспорта.
В Олимпийском парке Сочи будет запрещено движение велосипедов, электромобилей и другого неаккредитованного транспорта.
Сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов на еженедельном планерном совещании 12 сентября.
«Электровелосипеды, электросамокаты развивают на Имеретинской набережной скорость до 50 км в час. Это создает угрозу безопасности пешеходам», — отметил Пахомов.
По словам мэра, с середины сентября на территории Имеретинской низменности никакого вело- и