В Олимпийском парке Сочи запретят движение велосипедов и электромобилей

«Электровелосипеды, электросамокаты развивают на Имеретинской набережной скорость до 50 км в час. Это создает угрозу безопасности пешеходам», — отметил Пахомов.

По словам мэра, с середины сентября на территории Имеретинской низменности никакого вело- и мото-транспорта в пешеходных зонах быть не должно. Для этого установят 150 запрещающих таблиц и турникеты.