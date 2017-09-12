19 театров поучаствуют в XI Международном театральном фестивале имени Вампилова в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

19 театров из семи стран примут участие в XI Международном театральном фестивале современной драматургии имени Александра Вампилова в Иркутске с 17 по 24 сентября. Спектакли будут идти на четырех площадках: основной и камерной сценах Иркутского академического театра им. Н. П. Охлопкова и на большой и малой сценах Иркутского областного театра юного зрителя им. Александра Вампилова. Коллективы из Южной Кореи, Монголии, Италии, Франции, Японии, Узбекистана и городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Минусинска, Петропавловска-Камчатского, Черемхова, Иркутска представят постановки по произведениям авторов Иркутска Александра Вампилова и Валентина Распутина, а также Василия Шукшина, Владимира Гуркина, Андрея Платонова и других. В программе фестиваля также круглые столы, творческие встречи, мастер-классы, обсуждения с критиками, выставки, капустники. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова проходит раз в два года. Его организатором является Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Иркутской области.

«Первые Вампиловские дни состоялись в 1987 году и были посвящены 50-летию автора. С 1997 года фестиваль получил статус всероссийского и название “Байкальские встречи у Вампилова”. В 2013 году Вампиловский фестиваль приобрел статус международного. Его почетными гостями в разные годы были артисты и режиссеры Владимир Андреев, Олег Табаков, Иосиф Райхельгауз, Сергей Арцибашев, театроведы и критики Владимир Лакшин, Виктор Калиш, Валентин Курбатов, Вера Максимова и другие выдающие деятели культуры и искусства», — сообщили в пресс-службе.