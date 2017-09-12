В ночь на 13 августа в Прикамье ожидаются заморозки
Садоводов предупреждают об опасности для растений.
Садоводов предупреждают об опасности для растений.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает о заморозках. По данным Пермского гидрометцентра, ночью 13 сентября местами по Пермскому краю сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°С.
Минусовые температуры могут повредить растениям. Поэтому дачников предупреждают о необходимости укрыть посадки и по возможности снять урожай до этого.
«Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с отключениями электроэнергии вследствие перегрузки электросетей
К выбору обогревателей жителей просят подходить ответственно и не пользоваться самодельными приборами.