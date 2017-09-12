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13:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В ночь на 13 августа в Прикамье ожидаются заморозки

Садоводов предупреждают об опасности для растений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает о заморозках. По данным Пермского гидрометцентра, ночью 13 сентября местами по Пермскому краю сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°С.

Минусовые температуры могут повредить растениям. Поэтому дачников предупреждают о необходимости укрыть посадки и по возможности снять урожай до этого.

«Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с отключениями электроэнергии вследствие перегрузки электросетей из-за использования обогревательных приборов, увеличение количества бытовых пожаров», — сообщают в ведомстве.

К выбору обогревателей жителей просят подходить ответственно и не пользоваться самодельными приборами.

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