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13:18 (мск), источник: Новости Перми

В Перми должник менял паспорт восемь раз

Мужчина задолжал по кредиту более миллиона рублей. Найти и привлечь должника было непросто, так как пермяк менял паспорт восемь раз.

48-летний водитель автомобиля INFINITY был остановлен инспектором ДПС во время еженедельного рейда. Данные мужчины в водительском удостоверении и паспорте расходились — ФИО были разными. В дежурной части пояснили, что предъявленное мужчиной водительское удостоверение числится в картотеке как утраченное, на основании чего была произведена замена прав.

По базе данных судебных приставов мужчина числился должником, он не вернул кредит размером более миллиона рублей. Залог кредита — автомобиль INFINITY. Судебный пристав, прибывший на место задержания, пришел к выводу, что несмотря на совпадение марок машин, транспортное средство, на котором ехал гражданин, не является залоговым.

В итоге мужчина признался, что у него имеется несколько паспортов и водительских удостоверений, полученных в результате смены ФИО или утраты предыдущих.

— Первый раз замена документа потребовалась в 2004 году в связи с обменом паспорта гражданина СССР, затем паспорт дважды менялся в 2008 году в связи с утратой и сменой фамилии. В 2009 году паспорт вновь был утерян, а в 2011 году у гражданина опять сменилась фамилия. В 2013 году документ был заменен по причине непригодности к использованию, в 2014 году паспорт также менялся дважды — в связи с достижением гражданином 45-летнего возраста и сменой фамилии. Последний раз документ был заменен в 2015 году также по причине смены фамилии, — сообщают в пресс-службе ФССП по Пермскому краю.

Последний паспорт также оказался недействительным, так как в нем отсутствовало несколько страниц с информацией о месте прописки и ранее выданных паспортах. Под другими своими фамилиями пермяк также числится должником в базе данных ФССП.

В отношении мужчины возбуждены исполнительные производства о взыскании кредиторской задолженности и штрафов ГИБДД на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

Судебные приставы арестовали автомобиль пермяка, а также установили, где находится его залоговая машина. Сейчас арестованное имущество передано кредитной организации под ответственное хранение.

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