Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Зеленоградском округе
Авария произошла в понедельник, 11 сентября.
Авария произошла в понедельник, 11 сентября.
Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения автомобилей в Зеленоградском округе. В результате ДТП один человек погиб и два получили ранения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По предварительным данным, водитель «Ауди 100» следовал со стороны Куликово в сторону Павлинино, выехал на встречку и столкнулся со встречным
В фургоне сработала подушка безопасности, поэтому 30-летний водитель не получил телесных повреждений.
«Поездка по приморской трассе для родственников в легковой “Ауди” закончилась гибелью их водителя, для одной из пассажирок — сына. Спросить, почему мужчина вывел машину в зону чужого, встречного ряда, невозможно. По одной из версий, инстинкт самосохранения у погибшего мог быть заглушен дозой алкоголя. Но окончательный вывод — за
ДТП произошло 11 сентября около 17:15 на прямом участке улицы Советской в посёлке Откосово Зеленоградского округа.
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