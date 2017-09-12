Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
17 советов от самых старых людей планеты
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
13:14 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Зеленоградском округе

Авария произошла в понедельник, 11 сентября.

Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения автомобилей в Зеленоградском округе. В результате ДТП один человек погиб и два получили ранения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель «Ауди 100» следовал со стороны Куликово в сторону Павлинино, выехал на встречку и столкнулся со встречным фургоном-рефрижератором «Мерседес Спринтер». После удара гружёный замороженными продуктами питания второй автомобиль остался на проезжей части, а «Ауди» отбросило к обочине.

В фургоне сработала подушка безопасности, поэтому 30-летний водитель не получил телесных повреждений.

«Поездка по приморской трассе для родственников в легковой “Ауди” закончилась гибелью их водителя, для одной из пассажирок — сына. Спросить, почему мужчина вывел машину в зону чужого, встречного ряда, невозможно. По одной из версий, инстинкт самосохранения у погибшего мог быть заглушен дозой алкоголя. Но окончательный вывод — за судебно-медицинской экспертизой. Мужчине было 36 лет. Двое его близких людей — 56-летняя мать и 42-летняя знакомая, в больнице», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

ДТП произошло 11 сентября около 17:15 на прямом участке улицы Советской в посёлке Откосово Зеленоградского округа.

Фото: пресс-служба регионального УМВД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Алиханов одержал предварительную победу на выборах губернатора Калининградской области
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь