Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Зеленоградском округе

Полиция проводит проверку по факту лобового столкновения автомобилей в Зеленоградском округе. В результате ДТП один человек погиб и два получили ранения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель «Ауди 100» следовал со стороны Куликово в сторону Павлинино, выехал на встречку и столкнулся со встречным фургоном-рефрижератором «Мерседес Спринтер». После удара гружёный замороженными продуктами питания второй автомобиль остался на проезжей части, а «Ауди» отбросило к обочине.

В фургоне сработала подушка безопасности, поэтому 30-летний водитель не получил телесных повреждений.

«Поездка по приморской трассе для родственников в легковой “Ауди” закончилась гибелью их водителя, для одной из пассажирок — сына. Спросить, почему мужчина вывел машину в зону чужого, встречного ряда, невозможно. По одной из версий, инстинкт самосохранения у погибшего мог быть заглушен дозой алкоголя. Но окончательный вывод — за судебно-медицинской экспертизой. Мужчине было 36 лет. Двое его близких людей — 56-летняя мать и 42-летняя знакомая, в больнице», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

ДТП произошло 11 сентября около 17:15 на прямом участке улицы Советской в посёлке Откосово Зеленоградского округа.