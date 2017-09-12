«Ярмарка спорта» состоится в Воронеже 16 сентября
Фестиваль «Ярмарка спорта» состоится в Воронеже в рамках Дня физкультурника с 10 до 17 часов в субботу, 16 сентября. Событие пройдет на площадке перед кинотеатром «Спартак» (площадь Ленина, 13).
Фестиваль «Ярмарка спорта» состоится в Воронеже в рамках Дня физкультурника с 10 до 17 часов в субботу, 16 сентября. Событие пройдет на площадке перед кинотеатром «Спартак» (площадь Ленина, 13).
Фестиваль проведут в формате выставки, на которой горожане смогут познакомиться со спортивными достижениями региона. На площади установят стенды областных спортивных федераций. Возле стендов родители смогут записать своих детей в секции. В рамках фестиваля также запланированы показательные выступления по разным видам спорта. В рамках Дня физкультурника в Воронеже также пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон».