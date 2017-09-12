Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
17 советов от самых старых людей планеты
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
13:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Ярмарка спорта» состоится в Воронеже 16 сентября

Фестиваль «Ярмарка спорта» состоится в Воронеже в рамках Дня физкультурника с 10 до 17 часов в субботу, 16 сентября. Событие пройдет на площадке перед кинотеатром «Спартак» (площадь Ленина, 13).

Источник: РИА "Воронеж"

Фестиваль проведут в формате выставки, на которой горожане смогут познакомиться со спортивными достижениями региона. На площади установят стенды областных спортивных федераций. Возле стендов родители смогут записать своих детей в секции. В рамках фестиваля также запланированы показательные выступления по разным видам спорта. В рамках Дня физкультурника в Воронеже также пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор и олимпийский чемпион накормили воронежцев мясом на «Городе-саде»
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образования, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь