«Ярмарка спорта» состоится в Воронеже 16 сентября

Фестиваль проведут в формате выставки, на которой горожане смогут познакомиться со спортивными достижениями региона. На площади установят стенды областных спортивных федераций. Возле стендов родители смогут записать своих детей в секции. В рамках фестиваля также запланированы показательные выступления по разным видам спорта. В рамках Дня физкультурника в Воронеже также пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон».