Штормовой ветер и грозы придут на юг Красноярского края
Спасатели просят не парковать машины под деревьями, закрепить теплицы на дачах и осторожнее вести себя на дорогах.
Спасатели просят не парковать машины под деревьями, закрепить теплицы на дачах и осторожнее вести себя на дорогах.
Синоптики пообещали дожди и грозы со штормовым ветром на юге Красноярского края. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.
Завтра в течение суток в южных и центральных районах края пройдут сильные дожди. Возможны грозы с
Жителям краевого центра также стоит готовится к непогоде — небольшие осадки начнутся в темное время суток, а днем дождь усилится.
Ночью ветер будет дуть с
Спасатели снова напомнили жителям края о том, что при усилении ветра не стоит парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Жителей частных домов и владельцев дачных участков попросили закрепить теплицы и другие легкие конструкции. Автомобилистов во время дождя призвали к крайней осторожности при управлении машиной, так как мокрое дорожное полотно и размывы могут вызвать рост ДТП и автомобильные заторы.