Штормовой ветер и грозы придут на юг Красноярского края

Источник: РИА "Новости"

Синоптики пообещали дожди и грозы со штормовым ветром на юге Красноярского края. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

Завтра в течение суток в южных и центральных районах края пройдут сильные дожди. Возможны грозы с северо-западным ветром, скорость которого составит 15−20 м/сек. В южных районах края порывы будут достигать 25 м/сек.

Жителям краевого центра также стоит готовится к непогоде — небольшие осадки начнутся в темное время суток, а днем дождь усилится.

Ночью ветер будет дуть с юго-запада, а затем поменяет направление на северо-западный и усилится до 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью будет +9 ..+11 °С, Температура воздуха ночью будет +9 ..++14 °С.