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13:22 (мск), источник: Newslab.ru

Штормовой ветер и грозы придут на юг Красноярского края

Спасатели просят не парковать машины под деревьями, закрепить теплицы на дачах и осторожнее вести себя на дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Синоптики пообещали дожди и грозы со штормовым ветром на юге Красноярского края. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

Завтра в течение суток в южных и центральных районах края пройдут сильные дожди. Возможны грозы с северо-западным ветром, скорость которого составит 15−20 м/сек. В южных районах края порывы будут достигать 25 м/сек.

Жителям краевого центра также стоит готовится к непогоде — небольшие осадки начнутся в темное время суток, а днем дождь усилится.

Ночью ветер будет дуть с юго-запада, а затем поменяет направление на северо-западный и усилится до 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью будет +9 ..+11 °С, Температура воздуха ночью будет +9 ..++14 °С.

Спасатели снова напомнили жителям края о том, что при усилении ветра не стоит парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Жителей частных домов и владельцев дачных участков попросили закрепить теплицы и другие легкие конструкции. Автомобилистов во время дождя призвали к крайней осторожности при управлении машиной, так как мокрое дорожное полотно и размывы могут вызвать рост ДТП и автомобильные заторы.

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