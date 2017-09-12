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14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Крым оформил право собственности на Генуэзскую крепость

Специалисты Госкомрегистра зарегистрировали 60 объектов недвижимости главной достопримечательности Судака.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму оформили право собственности на 60 объектов недвижимости Генуэзской крепости. Госкомрегистр зарегистрировал 21 башню, 19 куртин — крепостных стен, несколько храмов, склепов и других сооружений.

— К нам поступило обращение из Министерства культуры РК с просьбой в срочном порядке принять документы и зарегистрировать объекты, — сообщил глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов. — Сначала собственником этих объектов стала Республика Крым, затем специалисты оформили право оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением РК «Музей-заповедник «Судакская крепость». Теперь объект культурного наследия федерального значения официально в собственности полуострова.

В начале сентября специалисты Госкомрегистра оформили право государственной собственности на 109 объектов электроэнергетики в Кировской районе по просьбе Минимущества РК.

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