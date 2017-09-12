Крым оформил право собственности на Генуэзскую крепость

В Крыму оформили право собственности на 60 объектов недвижимости Генуэзской крепости. Госкомрегистр зарегистрировал 21 башню, 19 куртин — крепостных стен, несколько храмов, склепов и других сооружений.

— К нам поступило обращение из Министерства культуры РК с просьбой в срочном порядке принять документы и зарегистрировать объекты, — сообщил глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов. — Сначала собственником этих объектов стала Республика Крым, затем специалисты оформили право оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением РК «Музей-заповедник «Судакская крепость». Теперь объект культурного наследия федерального значения официально в собственности полуострова.