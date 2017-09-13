Посетители музеев ищут на старинных картинах своих двойников. И у многих получается!
На сервисе Imgur появилась подборка фотографий, которыми делились пользователи сайта Reddit, нашедшие в картинных галереях своих двойников.
На сервисе Imgur появилась подборка фотографий, которыми делились пользователи сайта Reddit, нашедшие в картинных галереях своих двойников.
Теперь в комментариях на Imgur шутят, что герои фотографий пошли по следам Дориана Грея и продали свою душу, чтобы никогда не стареть.
На Reddit есть и более впечатляющие совпадения: