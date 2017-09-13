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19:26 (мск), источник: Meduza

Посетители музеев ищут на старинных картинах своих двойников. И у многих получается!

На сервисе Imgur появилась подборка фотографий, которыми делились пользователи сайта Reddit, нашедшие в картинных галереях своих двойников.

Теперь в комментариях на Imgur шутят, что герои фотографий пошли по следам Дориана Грея и продали свою душу, чтобы никогда не стареть.

На Reddit есть и более впечатляющие совпадения:

My best mate went to the Louvre and discovered a painting of him done many years before.
So I found a picture of myself dressed as a Samurai 111 years ago at The MET. Apparently I was a collector of Samurai armor, I've drunk a lot since then so I don't really recall but it's totally plausible that's it's me.
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