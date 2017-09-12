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16:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Эксперты подтвердили взаимосвязь заболеваний жителей Братска с загрязнением воздуха

Роспотребнадзор совместно с институтом проектирования экологии и гигиены разработают программу по управлению выявленными рисками.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники «Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора (Пермь) и Института проектирования экологии и гигиены (Санкт-Петербург) подтвердили взаимосвязь заболеваний жителей Братска с загрязнениями воздуха. На основании этого было принято решение о необходимости разработки целевой программы по управлению выявленными рисками. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Накануне, 11 сентября, в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области под руководством главного государственного санитарного врача по региону Алексея Пережогина состоялось рабочее совещание по обсуждению результатов проведенных работ.

«Была получена детальная картина распределения концентраций загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, по территориальным округам Братска, проведена оценка потенциального и реального риска здоровью населения Братска, оценена эффективность выполняемых и запланированных к реализации природоохранных мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Планируется дальнейшее перспективное сотрудничество в части разработки и реализации данной программы с привлечением ведущих научных организации, промышленных предприятий города, органов государственной власти и местного самоуправления.

Формирование и реализация данной программы будет взята под жесткий контроль Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.

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