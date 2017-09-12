Эксперты подтвердили взаимосвязь заболеваний жителей Братска с загрязнением воздуха
Роспотребнадзор совместно с институтом проектирования экологии и гигиены разработают программу по управлению выявленными рисками.
Роспотребнадзор совместно с институтом проектирования экологии и гигиены разработают программу по управлению выявленными рисками.
Сотрудники «Федерального научного центра
Накануне, 11 сентября, в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области под руководством главного государственного санитарного врача по региону Алексея Пережогина состоялось рабочее совещание по обсуждению результатов проведенных работ.
«Была получена детальная картина распределения концентраций загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, по территориальным округам Братска, проведена оценка потенциального и реального риска здоровью населения Братска, оценена эффективность выполняемых и запланированных к реализации природоохранных мероприятий», — отметили в
Планируется дальнейшее перспективное сотрудничество в части разработки и реализации данной программы с привлечением ведущих научных организации, промышленных предприятий города, органов государственной власти и местного самоуправления.
Формирование и реализация данной программы будет взята под жесткий контроль Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.