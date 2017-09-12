Успевайте греться — в Екатеринбург возвращается лето

Температурный пик придется на 14—16 сентября , при этом самым теплым днем будет именно четверг. Ожидается, что в это день, 14 сентября столбики термометров в Екатеринбурге поднимутся до 22 градусов, а в субботу, 16 сентября, в столице Среднего Урала будет на один градус ниже. Дождей до 17 сентября синоптики не обещают.