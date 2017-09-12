Успевайте греться — в Екатеринбург возвращается лето
Теплые дни по прогнозам синоптиков на Среднем Урале долго не простоят.
Теплые дни по прогнозам синоптиков на Среднем Урале долго не простоят.
На Средний Урал возвращается лето — «бабье». Повышение температуры произойдет уже в среду, 13 сентября. Вплоть до конца текущей недели синоптики, на которых ссылается сервис Яндекс. Погода, прогнозируют 17−22 градуса выше нуля.
Температурный пик придется на
Понижение начнется уже в предстоящее воскресенье — оно будет плавным с 17 до 13 градусов к середине следующей недели.