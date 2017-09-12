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13:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Успевайте греться — в Екатеринбург возвращается лето

Теплые дни по прогнозам синоптиков на Среднем Урале долго не простоят.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 73% 763 мм рт. ст. 0 м/с

На Средний Урал возвращается лето — «бабье». Повышение температуры произойдет уже в среду, 13 сентября. Вплоть до конца текущей недели синоптики, на которых ссылается сервис Яндекс. Погода, прогнозируют 17−22 градуса выше нуля.

Температурный пик придется на 14—16 сентября, при этом самым теплым днем будет именно четверг. Ожидается, что в это день, 14 сентября столбики термометров в Екатеринбурге поднимутся до 22 градусов, а в субботу, 16 сентября, в столице Среднего Урала будет на один градус ниже. Дождей до 17 сентября синоптики не обещают.

Понижение начнется уже в предстоящее воскресенье — оно будет плавным с 17 до 13 градусов к середине следующей недели.

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