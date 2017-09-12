Первый снег в Башкирии: горные районы завалило до сугробов
В соцсетях появились белоснежные фотографии.
В соцсетях появились белоснежные фотографии.
Жителей Башкирии уже ничем не удивишь: неделю назад выпало аномально количество осадков, затопив столицу республики, а сегодня в городе Белорецк выпал первый снег. Скажете, ничего удивительного, но сегодня 12 сентября. Снег покрыл трассу, крыши домов, поля и деревья.
Позитивные жители города уже слепили первого
Белорецк находится в наиболее приподнятой части Башкирского (Южного) Урала, а на севере граничит с Челябинской областью. Так что, жители города не очень и удивляются выпавшему снегу.
— У нас он и в июне может выпасть, — говорят его жители. — Осенью, уже в сентября, когда собираешься на трассу, возникают мысли — не переобуться ли?
Сегодня водители естественно на летней резине — не могли ехать быстро.
Снег удачно расположился в городе — на крышах домов, на траве.
Как сообщили авторы фотографий, осадков выпало порядка семи сантиметров.
— Скоро Новый год!, — шутят они.
О первом сентябрьском снеге синоптики Башгидромета предупредили заранее — снежные осадки должны были выпасть именно сегодня.
Также ожидались заморозки на почве — до -5 градусов.
Осадки связаны с арктическим циклоном, сформированным на востоке Приволжского федерального округа.
Кстати, с 14-го числа обещают бабье лето.