Фальсифицированные пельмени и сливочное масло продавали на Кубани
Россельхознадзор Краснодарского края обнаружил некачественный товар на прилавках Ейска.
Россельхознадзор Краснодарского края обнаружил некачественный товар на прилавках Ейска.
Госинспекторы Ейского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора провели мониторинг торговых точек и взяли на пробу 2 сорта сливочного масла и 4 вида пельменей.
«По результатам исследований ФГБУ “Краснодарская МВЛ” в 5-и образцах продукции из 6-и, фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному на маркировке. Производителями фальсифицированной продукции являются предприятия Курской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края и
Материалы для возбуждения административных дел, направлены по месту регистрации