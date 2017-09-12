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14:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Фальсифицированные пельмени и сливочное масло продавали на Кубани

Россельхознадзор Краснодарского края обнаружил некачественный товар на прилавках Ейска.

Госинспекторы Ейского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора провели мониторинг торговых точек и взяли на пробу 2 сорта сливочного масла и 4 вида пельменей.

«По результатам исследований ФГБУ “Краснодарская МВЛ” в 5-и образцах продукции из 6-и, фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному на маркировке. Производителями фальсифицированной продукции являются предприятия Курской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора Краснодарского края.

Материалы для возбуждения административных дел, направлены по месту регистрации предприятий-производителей продукции.

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