Три байкальские нерпы улетели из Иркутска в Японию
Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали перевозку животных на международных рейсах.
Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали перевозку животных на международных рейсах.
Три байкальские нерпы улетели из Международного Аэропорта «Иркутска» в Японию. Государственные инспекторы отдела государственного пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора на международных рейсах проконтролировали перевозку. Также на самолетах отправили двух собак в Чехию и Германию, кота в Канаду. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
При внутрироссийских перевозках досмотрено 928,24 кг рыбы и морепродуктов, 750 кг мяса и мясопродуктов, 29 кг готовой продукции, 90 кг кормов, восемь собак, две кошки, 650 аквариумных рыбок, 500 черепах, пять пушных зверей.
В соответствии с запретом ввоза на территорию Российской Федерации грузов, подлежащих ветеринарному контролю, без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов за отчетный период на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 12 партий — 10,5 кг продукции. Наложено 11 административных штрафов на общую сумму 5,5 тысячи рублей.