Три байкальские нерпы улетели из Иркутска в Японию

Три байкальские нерпы улетели из Международного Аэропорта «Иркутска» в Японию. Государственные инспекторы отдела государственного пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора на международных рейсах проконтролировали перевозку. Также на самолетах отправили двух собак в Чехию и Германию, кота в Канаду. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.