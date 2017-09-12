В Новосибирскую область придут сильный ветер и заморозки
В порывах ветер будет достигать 20 м/с, температура опустится до минусовых значений, рассказали в МЧС.
В порывах ветер будет достигать 20 м/с, температура опустится до минусовых значений, рассказали в МЧС.
В Новосибирской области ожидают сильный ветер и заморозки, об этом сообщает
«МЧС призывает жителей соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах. При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — рассказали в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Спасатели также советуют отказаться при неблагоприятной погоде от купания в водоемах, плавания на лодках и длительных прогулок на природе.
При возникновении экстренных ситуаций горожанам нужно звонить по телефону 112.