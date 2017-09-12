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14:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирскую область придут сильный ветер и заморозки

В порывах ветер будет достигать 20 м/с, температура опустится до минусовых значений, рассказали в МЧС.

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В Новосибирской области ожидают сильный ветер и заморозки, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО. 13 и 14 сентября синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также заморозки до -3 градусов.

«МЧС призывает жителей соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах. При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — рассказали в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Спасатели также советуют отказаться при неблагоприятной погоде от купания в водоемах, плавания на лодках и длительных прогулок на природе.

При возникновении экстренных ситуаций горожанам нужно звонить по телефону 112.

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