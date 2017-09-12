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14:10 (мск), источник: dostup1.ru

В горных зонах Южного Урала выпал первый сентябрьский снег

Совсем не осенние осадки покрыли дороги в соседнем Башкортостане.

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Жители Южного Урала делятся фото первого снега — тающие осадки устелили дороги Белорецкого района Башкортостана и горы Дальнего Таганая (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Снег на Дальнем Таганае выпал еще 10 сентября, когда утром температура воздуха в районе приюта опустилась до нуля. Впрочем, на высочайшей вершине нацпарка всегда особенный климат, поэтому зимние осадки в сентябре там ожидаемы.

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Сюрпризом снег стал сегодня 12 сентября для жителей Белорецкого района Башкортостана, граничащего с Челябинской областью. Необычные метеоусловия успели зафиксировать на трассах Белорецк — Абзаково и Белорецк — Тирлян. К полудню снег уже растаял.

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Из-за снега еще не «переобувшиеся» автомобилисты опасаются ехать по М-5 в горнозаводскую зону Южного Урала. Однако со слов жителей Златоуста и Сатки, дорожное покрытие сегодня чистое.

Напомним, синоптики прогнозируют приход бабьего лета уже в ближайший четверг, 14 сентября. Воздух в Челябинской области прогреется до плюс 24.

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