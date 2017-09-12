В горных зонах Южного Урала выпал первый сентябрьский снег
Совсем не осенние осадки покрыли дороги в соседнем Башкортостане.
Совсем не осенние осадки покрыли дороги в соседнем Башкортостане.
Жители Южного Урала делятся фото первого снега — тающие осадки устелили дороги Белорецкого района Башкортостана и горы Дальнего Таганая (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Снег на Дальнем Таганае выпал еще 10 сентября, когда утром температура воздуха в районе приюта опустилась до нуля. Впрочем, на высочайшей вершине нацпарка всегда особенный климат, поэтому зимние осадки в сентябре там ожидаемы.
Сюрпризом снег стал сегодня 12 сентября для жителей Белорецкого района Башкортостана, граничащего с Челябинской областью. Необычные метеоусловия успели зафиксировать на трассах Белорецк — Абзаково и Белорецк — Тирлян. К полудню снег уже растаял.
Напомним, синоптики прогнозируют приход бабьего лета уже в ближайший четверг, 14 сентября. Воздух в Челябинской области прогреется до плюс 24.