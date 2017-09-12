Корбут утверждает, что был готов к дальнейшему «минированию» зданий в Омске
Глава МЧС по Омской области назвал точное количество анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.
Глава МЧС по Омской области назвал точное количество анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.
Сегодня, 12 сентября, глава МЧС по Омской области Владимир Корбут прокомментировал двухдневное «минирование» зданий.
Напомним, что в течение двух суток было получено 56 сообщений о заложенных взрывных устройствах.
Владимир Корбут, глава МЧС по Омской области:
— Было 13 анонимных звонков и 56 сообщений о минировании зданий. Сейчас правоохранители занимаются проблемой. Нам пришлось усиливать дежурные караулы, мы были готовы к наращиванию сил. Всю Россию накрыла волна анонимных звонков о минировании.
Также главный омский спасатель пояснил, что подведомственное ему учреждение сработало во время «минирования»