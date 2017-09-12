Дефицит IT-специалистов наблюдается в Башкирии
Больше всего востребованы программисты, системные администраторы, менеджеры по продажам и специалисты в области
Больше всего востребованы программисты, системные администраторы, менеджеры по продажам и специалисты в области
Сфера
В августе на одну вакансию в сфере информационных технологий было 3,5 претендента. Исходя из оптимального уровня hh.индекса — 5−6 резюме на одну вакансию — можно утверждать, что в Башкирии сложился дефицит кадров в сфере
Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать
Примерно половина вакансий — 53,7% — ориентирована на кандидатов с опытом работы 1−3 года, каждый пятый работодатель предпочитает более опытных работников — со стажем от трех до шести лет. 22,7% готовы взять на работу специалиста без опыта.