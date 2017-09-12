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13:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Дефицит IT-специалистов наблюдается в Башкирии

Больше всего востребованы программисты, системные администраторы, менеджеры по продажам и специалисты в области web-инжиниринга.

Сфера IT-технологий — одна из самых популярных на рынке труда Башкирии — доля вакансий в ней составляет 6,5% от общего числа предложений. Такие данные предоставило рекрутинговое агентство «HeadHunter».

В августе на одну вакансию в сфере информационных технологий было 3,5 претендента. Исходя из оптимального уровня hh.индекса — 5−6 резюме на одну вакансию — можно утверждать, что в Башкирии сложился дефицит кадров в сфере IT-технологий и низкий уровень конкуренции, — считают аналитики агентства.

Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать IT-специалисты, составляет 32,5 тыс. руб. — это на 2,5 тыс.руб. выше среднего уровня на рынке труда в регионе, но на 5,5 тыс. ниже ожиданий претендентов — 38 тыс. рублей.

Примерно половина вакансий — 53,7% — ориентирована на кандидатов с опытом работы 1−3 года, каждый пятый работодатель предпочитает более опытных работников — со стажем от трех до шести лет. 22,7% готовы взять на работу специалиста без опыта.

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