Дефицит IT-специалистов наблюдается в Башкирии

Сфера IT-технологий — одна из самых популярных на рынке труда Башкирии — доля вакансий в ней составляет 6,5% от общего числа предложений. Такие данные предоставило рекрутинговое агентство «HeadHunter».

В августе на одну вакансию в сфере информационных технологий было 3,5 претендента. Исходя из оптимального уровня hh.индекса — 5−6 резюме на одну вакансию — можно утверждать, что в Башкирии сложился дефицит кадров в сфере IT-технологий и низкий уровень конкуренции, — считают аналитики агентства.

Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать IT-специалисты, составляет 32,5 тыс. руб. — это на 2,5 тыс.руб. выше среднего уровня на рынке труда в регионе, но на 5,5 тыс. ниже ожиданий претендентов — 38 тыс. рублей.