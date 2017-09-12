Волгоградцев приглашают посетить горчичный фестиваль
Горожан ждут ярмарка, фотозона,
Горожан ждут ярмарка, фотозона,
В Волгограде 16 сентября пройдет третий ежегодный горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта — горчичная столица».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме программ будет работать горчичная ярмарка, организована продажа сувениров. Для гостей сделают эксклюзивную фотозону.
Фестиваль пройдет с 15:00 до 19:00.
Справки и запись на программы по телефонам: 67−33−02, 51−67−49, 67−02−80.