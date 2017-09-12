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14:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают посетить горчичный фестиваль

Горожан ждут ярмарка, фотозона, мастер-классы и не только.

В Волгограде 16 сентября пройдет третий ежегодный горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта — горчичная столица».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в музее-заповеднике «Старая Сарепта», главной темой фестиваля снова станет «горчичная свадьба». Все гости праздника станут ее участниками, а также примут участие в играх, конкурсах с призами, забавах, квесте, мастер-классах и интерактивных программах. «Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля», — отметили в музее.

Кроме программ будет работать горчичная ярмарка, организована продажа сувениров. Для гостей сделают эксклюзивную фотозону.

Фестиваль пройдет с 15:00 до 19:00.

Справки и запись на программы по телефонам: 67−33−02, 51−67−49, 67−02−80.

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