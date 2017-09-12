Волгоградцев приглашают посетить горчичный фестиваль

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в музее-заповеднике «Старая Сарепта», главной темой фестиваля снова станет «горчичная свадьба». Все гости праздника станут ее участниками, а также примут участие в играх, конкурсах с призами, забавах, квесте, мастер-классах и интерактивных программах. «Невестой станет очаровательная жгучая горчица, а жениха выберут сами гости фестиваля», — отметили в музее.