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15:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Восстановление трамвайного движения в Дзержинске Нижегородской области признано нецелесообразным

Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, исследования были проведены ООО «Агентство дорожной информации «Радар» (Пермь).

Напомним, что данная организация в рамках муниципального контракта ведет подготовку новой маршрутной сети г. о.г. Дзержинск.

На транспортной модели города был выполнен прогноз пассажиропотоков в маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования в случае восстановления трамвайного движения на указанном маршруте. По оценкам специалистов, для его обслуживания потребуется 7 трамвайных вагонов при интервале движения 20 минут. Стоимость вагона при условиях приобретения в лизинг составляет 27 млн. рублей. Таким образом, стоимость необходимого для работы трамвайного маршрута подвижного состава составит 189 млн. рублей. При лизинге сроком на 5 лет без первоначального взноса ежегодные затраты на приобретение подвижного состава составят 37,8 млн. рублей в год.

Ежегодные затраты на функционирование трамвайного маршрута составят 36,2 млн. рублей (электричество, фонд оплаты труда водителей и кондукторов, затраты на техобслуживание подвижного состава и содержание инфраструктуры). Если учитывать приобретение подвижного состава, то затраты составят 74 млн рублей в год.

Для исследуемого маршрута трамвая экономически обоснованный тариф на одну поездку составит 29,2 руб. (при амортизации стоимости приобретения подвижного состава на 10 лет). .

С учетом текущего тарифа на проезд в Дзержинске в размере 18 рублей, потребуются ежегодные дотации из бюджета города для обеспечения функционирования трамвайного движения. Размер субсидий может составить до 40 млн. рублей в год в случае необходимости закупки подвижного состава. При этом специалисты «Радара» не брали в расчет разовые затраты городского бюджета на восстановление рельсового пути и контактной сети.

Согласно результатам исследования, в существующей маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования Дзержинска при восстановлении трамвайного движения на маршруте «Вокзал, ул. Терешковой, ул. Пушкинская, пр. Свердлова, ул. Комбрига Патоличева, пр. Ленинского комсомола, пр. Ленина» прогнозный пассажиропоток недостаточен для эффективного использования провозной способности трамвайной линии. Так, в случае работы маршрута с максимально приемлемым для пассажиров интервалом движения в 20 минут использование вместимости подвижного состава не превысит 20% от максимальной. При этом затраты на закупку подвижного состава и обеспечение его функционирования при прогнозируемом пассажиропотоке и существующем тарифе на перевозки приведут к необходимости дотаций из городского бюджета.

Таким образом, восстановление трамвайного движения в виде предлагаемого трамвайного маршрута при сохранении остальных маршрутов городского пассажирского транспорта Дзержинска нецелесообразно из-за низкого использования вместимости подвижного состава, а социальную функцию перевозок могут выполнять маршрутные автобусы.

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