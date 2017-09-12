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14:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске начала работать новая школа принимающих родителей

Что это за школа и чему в ней учат?

Источник: Вести - Новосибирск

Мы просто захотели еще одного ребенка, рассказывает многодетная мать Светлана Крестинина. Так несколько лет назад в семье появился восьмимесячный сын. Приемный. Перед этим долго думали: а справимся ли? Взвешенное решение помогла принять школа приемных родителей.

Светлана Крестинина, приемная мать: «Большие блоки психологические, помогают разобраться в собственной мотивации — зачем тебе это нужно. Помогают лучше понять психологию ребенка, которого ты будешь принимать. Помогло справиться с какими-то предрассудками, страхами».

Школа — первый шаг на пути к приёмному родительству. Обучение стало обязательным для кандидатов с 2012 года. Семье помогают подготовиться — морально, чтобы избежать в будущем — возврата ребенка назад, в детский дом. Такое, увы, случается. В Новосибирске действует три школы. Сегодня открыли еще одну. На базе центра помощи детям — «Теплый дом».

Ирина Якубова, корреспондент: «Первые 13 слушателей начнут обучение сегодня. Для них приготовили вот такие рабочие тетради. Дизайн обложки придумали сами. Картинка говорящая: семья рыжих зайцев воспитывает белого зайчонка».

Лекторы — практикующие юристы, врачи, психологи, представители опеки. Расскажут все тонкости воспитания приемного ребенка. Как защищать его права? Реагировать на истерики? Как провести первую встречу? И нужно ли хранить тайну усыновления?

Наталья Сашенко, руководитель службы подготовки принимающих родителей: «Большая часть занятий будет проходить в виде тренингов, это не курс лекций. Это обучение через опыт, где смогут прочувствовать эмоции приемных детей».

Обучение — бесплатное. Два месяца. По окончании — как в любой школе — тестовый экзамен. И — торжественное вручение свидетельств — дающих право быть опекуном приемного ребенка. В прошлом году корочки получили несколько сотен кандидатов. В этом — число желающих пройти обучение еще больше.

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