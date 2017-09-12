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14:35 (мск), источник: VN.ru

«Точка кипения» появится в Технопарке Академгородка

«Точка кипения» — коммуникационная площадка нового формата — начнет работу в Технопарке Новосибирского Академгородка. Площадка откроется в рамках «Национальной технологической инициативы». О перспективах НТИ в нашем регионе рассказал губернатор Владимир Городецкий 12 сентября.

«Точка кипения» — это постоянно действующая коммуникационная площадка, где в рамках «Национальной технологической инициативы» будут проходить мозговые штурмы, совещания, форсайты и экспертные сессии. Открытие «Точки кипения» состоится 14 сентября на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка — наш регион станет одним из первых регионов России, где будет запущен такой формат.

«Национальная технологическая инициатива» ориентирована на будущее, на среднесрочную и долгосрочную перспективу — без этого нельзя планировать развитие нашей страны в XXI веке. Чтобы завоевать присутствие на «рынках будущего», важно понимать, какие товары и услуги будут конкурентоспособны в перспективе, разрабатывать и предлагать соответствующие проекты. Работа по этим направлениям будет вестись на основе самых высоких технологий, — отметил Владимир Городецкий на пресс-конференции 12 сентября.

Глава региона напомнил, что Новосибирская область стала пилотным регионом НТИ в 2016 году, в настоящее время Фондом содействия инноваций уже начата поддержка проектов по направлениям НТИ, ряд заявок по проектам из Новосибирской области уже одобрен.

«Каждый проект находится на своем, индивидуальном этапе: кто-то в стадии промышленного применения, кто-то в стадии пробных испытаний и так далее, — сказал губернатор. — Это проекты по разработке новых материалов, проекты в системе автоматики, разработка бортовой вычислительной платформы для системы помощи водителю и ряд проектов, связанных с высокотехнологичной медициной».

Владимир Городецкий уверен, что у Новосибирской области есть все шансы стать одним из регионов-лидеров «Национальной технологической инициативы». Это подтверждают федеральные эксперты из Агентства стратегических инициатив и Российской венчурной компании. Для дальнейшего продвижения этих вопросов при содействии правительства области созданы рабочие группы по перспективным направлениям НТИ, создается Совет по реализации НТИ в регионе. «Важно отметить, что программа “Национальной технологической инициативы” очень удачно по своим задачам совпадает с нашей Программой реиндустриализации экономики, утвержденной в прошлом году», — подчеркнул губернатор.

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