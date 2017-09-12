И. Метшин: «100 тысяч жителей Казани в этом году получили обновленные дворы»

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 сентября, Михаил Ченцов). В этом году в Казани отремонтировано рекордное количество дворов — 340 придомовых территорий. Только за один сезон положительные изменения ощутили 100 тысяч горожан, и это работа обязательно будет продолжена. Об этом сегодня сообщил Мэр Казани Ильсур Метшин, который посетил одну из благоустроенных дворовых территорий, расположенную между жилыми домами №№ 74, 76 по пр. Ямашева и домом № 2а по пр. Амирхана. Градоначальник пообщался с жителями и гостями двора, ведь, как выяснилось, погулять сюда теперь приходят со всего микрорайона.

Мэра Казани сопровождали глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев и генеральный директор ООО «УК «Уютный дом» Марат Нуриев. Именно за счет средств управляющей компании и было проведено благоустройство.

Теперь во дворе трех многоквартирных домов, в которых проживает более 1600 жителей, появилась универсальная спортивная площадка. Как отметил М. Нуриев, местные жители давно просили провести работы по благоустройству двора с организацией зон для отдыха, игр и занятий спортом. Поэтому, идя навстречу пожеланиям жильцов, управляющая компания приняла решение профинансировать строительство площадки, при этом ее проектирование проводилось согласно пожеланиям местных жителей.

В результате проведенных работ обустроено 11 зон. Среди них футбольно-баскетбольное поле с полиуретановым покрытием на асфальтовой подложке (288 кв.м.), спортивная зона (120 кв.м.), хозяйственная зона (35 кв.м.), зоны отдыха общей площадью 380 кв.м, уличная библиотека и сразу несколько зон для детей: игровая зона для детей от шести лет с полиуретановым покрытием (213 кв.м), две игровые зоны для детей от трех лет с полиуретановым покрытием — площадью 130 кв.м и 156 кв.м, игровая зона на 36 кв.м для детей от двух лет. А между площадками выложены дорожки из брусчатки. Стоимость работ составила 11,9 млн рублей.

Марат Нуриев подчеркнул, что благоустройство территории стало возможно после реализации здесь республиканской программы ремонта дворов и межквартальных проездов, потому что УК может приступать к работам по обустройству двора только когда дороги приведены в нормативное состояние.

Ильсур Метшин отметил, что городские дворы преображаются, что называется, на глазах.

«В этом годы мы планировали сделать 180 дворов по Казани, а сделаем 340 — почти в два раза больший объем. Спасибо Президенту РТ, выделяет средства ежегодно, но в этом году, по просьбам жителей, по нашим просьбам, выделили больше», — сказал градоначальник. После осмотра универсальной спортивной площадки, Мэр Казани пообщался с местными жителями, чтобы узнать их мнение.

Своими впечатлениями с градоначальником поделился Иван Барышников, который живет в доме № 74 по пр. Ямашева уже 38 лет и является старшим по дому. «Я живу в этом доме с основания. Так сделали двор — слов нет. Деревьев очень много у нас — целый сквер, очень зелено. Скамеечки, бабушки выходят, дети играют, из других домов приходят сюда — очень хорошо. Вечером здесь шум и гам, как пчелы в улье гудят», — сказал пенсионер. Он также рассказал Ильсуру Метшину, что местные жители не захотели заполнять такой прекрасный двор автомобилями, и при помощи управляющей компании, за счет собственных средств обустроили парковку на 31 место за домом № 74.

«Управляющая компания многое сделала дополнительно к выделенным средствам из бюджета. Вы радуете — поучаствовали в благоустройстве двора. Теперь осталось его только беречь. Спасибо вам за такое доброе отношение ко двору и к городу»

Остались довольны благоустроенным двором и другие местные жители. Иделия Гвардинцева отметила, что очень любит гулять по обновленной территории вместе с мужем и дочками Евгенией и Варварой. «Конечно же, все кардинально изменилось, стало ярче, красочнее. Мои девочкам очень нравятся все эти горки, качели», — поделилась она.

В то же время горожане постарше отмечают, что такого двора еще не видели нигде. «Мы в этом доме живем с 1979 года. Двор у нас, конечно, стал замечательный, как в сказке», — в разговоре с Ильсуром Метшиным наперебой рассказывали старожилы из дома 2а по пр. Амирхана.