Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
28-летняя россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
Что будет с рублем к зиме
Реакция родных на последнее слово «тверского стрелка» в суде
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
14День знаний в российских школах
14:16 (мск), источник: РИА Крым

Koktebel Jazz Party 2018 состоится в последние выходные августа

МОСКВА, 12 сентября, Пресс-служба оргкомитета Koktebel Jazz Party. Итоги 15-го юбилейного сезона джаза в Коктебеле подведены, и организаторы объявили даты следующего Koktebel Jazz Party. Международный джазовый фестиваль состоится 24—26 августа 2018 года в артистическом поселке в Крыму, и вновь, уже в 16-й раз, соберет известных джазменов из разных стран.

Источник: РИА "Новости"

С каждым годом музыкальное мероприятие приобретает все больший масштаб. За 15 лет его существования в Коктебеле выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Этот факт не преминул отметить Президент РФ Владимир Путин, лично посетивший закрытие Koktebel Jazz Party 2017 и поприветствовавший зрителей и организаторов события со сцены. «Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей», — подчеркнул глава государства.

Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: «В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты “Грэмми”, так и отечественные джазмены».

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК «Красный Квадрат».

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы «Россия сегодня» телеканалов «Россия 1», «Россия-Культура» и «Россия 24», радио JAZZ 89.1 FM, радио «Маяк», радио «Культура», радиостанции «Вести FM», Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания «Смоленские Бриллианты».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Липницкая назвала мошенником человека, выдающего себя за ее отца
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
СМИ: в ближайшие три года пенсии могут сократиться
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь