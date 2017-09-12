Koktebel Jazz Party 2018 состоится в последние выходные августа

Источник: РИА "Новости"

С каждым годом музыкальное мероприятие приобретает все больший масштаб. За 15 лет его существования в Коктебеле выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. Этот факт не преминул отметить Президент РФ Владимир Путин, лично посетивший закрытие Koktebel Jazz Party 2017 и поприветствовавший зрителей и организаторов события со сцены. «Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей», — подчеркнул глава государства.

Закрывая фестиваль, его основатель, журналист Дмитрий Киселев сказал: «В эти дни прошел необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают как лауреаты “Грэмми”, так и отечественные джазмены».

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК «Красный Квадрат».