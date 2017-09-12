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14:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Все полигоны складирования снега могут закрыть в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 12 сентября. НТА-Приволжье — Все полигоны складирования снега могут закрыть в Нижнем Новгороде.

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 12 сентября замдиректора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин, все они не соответствуют требованиям СанПин.

По его словам, сейчас в городе действует полигон складирования снега на пр. Гагарина и ул. Коновалова у Новосормовского кладбища, а также станция снеготаяния на ул. Суслова. Несмотря на то, что они работают уже долгое время, их состояние не соответствует требованиям СанПин, а именно там нет водонепроницаемого покрытия и установки по утилизации отходов. Таким образом, все они могут быть закрыты по решению суда.

Один из полигонов по складированию снега на ул. Космической уже привлек внимание контролирующих инстанций. Автозаводский райсуд обязал администрацию устранить нарушения на полигоне, иначе тот будет закрыт уже этой зимой. При этом стоимость переоборудования каждого из полигонов составляет около 100−150 млн. рублей.

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по экологии приняла решение рекомендовать городской администрации до конца сентября предоставить депутатам возможные выходы из сложившейся ситуации, чтобы город к зиме не остался без полигонов для складирования снега.

Как сообщалось ранее, 6 станций снеготаяния необходимо построить в Нижнем Новгороде для нормальной уборки снега.

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