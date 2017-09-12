Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Найдена причина неудач при онлайн-шопинге
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
“Ещё мисс Вселенная”: СМИ о Фёдоровой в купальнике
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14:55 (мск), источник: Ведомости

«Матильду» не покажет крупнейшая сеть кинотеатров в России

«Формула кино» и «Синема парк» отказались от проката картины из-за угроз безопасности зрителям.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности, сообщила киносеть.

Подборка
До «Матильды»: 8 главных фильмов Алексея Учителя

В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенный сети приняло решение отказаться от показа кинокартины, говорится в сообщении: «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая киносеть в России, она принадлежит Александру Мамуту.

Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в прокат 26 октября. Это история о романе будущего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа категорически возражает депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ.

Поклонская в июле заявила, что собрала 400 000 подписей против «Матильды». Министерство культуры, несмотря на протесты Поклонской и ее сторонников, выдало фильму прокатное удостоверение.

Накануне рядом с московским офисом адвоката Учителя Константина Добрынина неизвестные подожгли два автомобиля и разбросали листовки с лозунгом «За “Матильду” гореть». Неделей ранее состоящий на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов въехал на «УАЗе» в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль. Местные СМИ сразу же назвали основной версией следствия протест против фильма «Матильда», СКР призвал «не тиражировать версии» до окончания расследования. До этого нападениям подвергалась студия Учителя.

В начале 2017 г. организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала директорам российских кинотеатров письма, угрожающие поджогом за показ «Матильды»: фильм оскорбляет чувства верующих. «Если выйдет фильм “Матильда”, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди», — говорилось в письме. РПЦ тогда же заявила, что ХГСР не имеет отношения к Церкви.

Во время загрузки произошла ошибка.
Московский кинотеатр перенес премьеру «Матильды»
Во время загрузки произошла ошибка.
05:42 (мск)© Ньюстюб
20 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии20
Комментарии
20
Анатолий Веселов
А почему Поклонскую не привлекут за экстремизм. а за глупость лишить депутатского мандата. за всё надо отвечать. И куда смотрит гарант конституции?.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
20
Комментировать
В крупных городах России массово эвакуировали школы и административные здания
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца, — мошенник
«Роснефть» сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7
Спорт
Месси против Буффона: главная дуэль матча ЛЧ «Барса» — «Ювентус» Представляем матчи первого игрового дня Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь