«Матильду» не покажет крупнейшая сеть кинотеатров в России

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности, сообщила киносеть.

В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенный сети приняло решение отказаться от показа кинокартины, говорится в сообщении: «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая киносеть в России, она принадлежит Александру Мамуту.

Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в прокат 26 октября. Это история о романе будущего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа категорически возражает депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ.

Поклонская в июле заявила, что собрала 400 000 подписей против «Матильды». Министерство культуры, несмотря на протесты Поклонской и ее сторонников, выдало фильму прокатное удостоверение.

Накануне рядом с московским офисом адвоката Учителя Константина Добрынина неизвестные подожгли два автомобиля и разбросали листовки с лозунгом «За “Матильду” гореть». Неделей ранее состоящий на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов въехал на «УАЗе» в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль. Местные СМИ сразу же назвали основной версией следствия протест против фильма «Матильда», СКР призвал «не тиражировать версии» до окончания расследования. До этого нападениям подвергалась студия Учителя.

В начале 2017 г. организация «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) разослала директорам российских кинотеатров письма, угрожающие поджогом за показ «Матильды»: фильм оскорбляет чувства верующих. «Если выйдет фильм “Матильда”, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди», — говорилось в письме. РПЦ тогда же заявила, что ХГСР не имеет отношения к Церкви.