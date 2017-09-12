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15:04 (мск), источник: ИА REGNUM

На Кубани названы поликлиники-«двоечники»

Самые распространенные недочеты — нехватка врачей, сложности с записью на прием, отсутствие кондиционеров, недоброжелательный настрой персонала.

Источник: ИА REGNUM

В Краснодарском крае жители региона обеспокоены нехваткой в поликлиниках специалистов, врачей узкой практики. Это показал мониторинг, проведённый региональными общественниками в учреждениях здравоохранения.

Отрицательные отзывы получили 15 поликлиник в десяти муниципальных образованиях края — Абинском, Ейском, Новокубанском, Павловском, Усть-Лабинском и Северском районах, а также Армавире, Анапе, Краснодаре, Сочи, в них и была проведена проверка, передаёт ИА REGNUM 12 сентября.

Как отметили в ОНФ, часть жалоб подтвердилась. Так, неудовлетворительные оценки от 2−3 баллов получили три поликлиники — в Анапе, Павловском и Северском районах. «Середнеки» — две поликлиники Ейского района. Здесь самыми распространенными недочётами стали нехватка врачей, как следствие, сложности с записью на прием, отсутствие кондиционеров, недоброжелательный настрой персонала.

Все материалы проверки были переданы в министерство здравоохранения Краснодарского края. Устранение недоч1ток уже началось. Так, в Ейске в поликлинике № 1 появятся кондиционеры — заявка на их установку уже подана. В поликлинике поселка Ильский Северского района выявлена причина образования большой очереди к окулисту. Как оказалось, это было связано с отпуском одного из врачей. В поликлинике Анапы поставлен вопрос о поиске врачей по отдельным специальностям.

В поликлинике Павловского района были жалобы на сложности со сдачей анализов. Причина оказалась банальной — недостаточная квота на количество пробирок. С лета 2017 года их количество увеличено на 100 штук.

Проблему нехватки специалистов в один день не решить, отмечает депутат Госдумы Светлана Бессараб, однако «ни большая нагрузка, ни сложности в работе с людьми не являются оправданием для некачественного предоставления медицинских услуг и невнимательного отношения к пациенту».

Она добавила, что в крае реализуется программа «Земский доктор» по предоставлению молодым специалистам льгот на приобретение жилья, проводится обучение по целевому назначению с тем, чтобы дипломированный врач вернулся работать в район, предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ.

Добавим, что проблемы поликлинической сети обсуждались в Краснодаре и весной 2017 года. Совещание по повышению качества работы городского здравоохранения провела вице-губернатор Анна Минькова после посещения медучреждений краевой столицы.

Было отмечено, что нехватка площадей мешает оказывать в поликлиниках качественное медобслуживание. Как отметила Минькова, проблемы здравоохранения наиболее остро выражены в краевом центре.

«Понятно, что на это есть объективные причины — миграционные процессы, стремительно заселяющиеся городские микрорайоны. И мы принимаем определённые шаги, но с точки зрения прироста населения — этого недостаточно», — отметила вице-губернатор, добавив, что ситуация в здравоохранении Краснодара напрямую зависит от подхода каждого профильного чиновника и главврача.

Было заявлено о необходимости расширять площади, а главное, дополнительно строить поликлиники. Уже рассматривались варианты строительства пристроек к поликлиникам № 11 в Пашковском микрорайоне, № 27 — на Гидрострое и № 13 — по Ростовскому шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году здравоохранение Краснодарского края дополнительно получит не менее миллиарда рублей с учетом федеральных субсидий.

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