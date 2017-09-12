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14:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Массовых эвакуаций в Волгограде не планируется — ЮВО

В ряде крупных городов России пройдут эвакуации населения в рамках антитеррористических учений.

Источник: РИА "Новости"

Силовики не планируют проводить массовые эвакуации волгоградцев в рамках учений.

«В ближайшее время таких мероприятий точно не планируется», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Отметим, что в некоторых городах России учения уже проходят. «АиФ-Прикамье» отмечает, что в Перми уже обследовали 78 учреждений на наличие взрывных устройств. «В России впервые со времён СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах государства», — сообщил «АиФ-Прикамье» источник в Минобороны РФ. По его словам, ведомства на уровне регионов отрабатывают нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным.

Отметим, что в Перми в рамках учений из школ, торговых центров, вуза и автовокзала было эвакуировано 5 706 человек.

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