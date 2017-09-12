Массовых эвакуаций в Волгограде не планируется — ЮВО

Отметим, что в некоторых городах России учения уже проходят. «АиФ-Прикамье» отмечает, что в Перми уже обследовали 78 учреждений на наличие взрывных устройств. «В России впервые со времён СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах государства», — сообщил «АиФ-Прикамье» источник в Минобороны РФ. По его словам, ведомства на уровне регионов отрабатывают нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным.