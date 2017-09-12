В самарских торговых точках изъяли новые партии незаконного алкоголя

Напротив бело-синего здания администрации рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной стоит странный торговый объект. Грязноватый и без вывески, он, как мы заметили позже, пользуется популярностью у страждущих высокоградусного спиртного. У входа сидя спит неопрятный мужчина, его пытается разбудить приятель. Вокруг повсюду окурки и сплющенные пластиковые стаканчики. Внутри еще грязнее, на немытом полу стоит пара обшарпанных высоких круглых столов, стульев нет.

Один из ревизоров — главный специалист департамента регулирования оборота алкогольной продукции областного минэкономразвития А. Анчиков предъявляет удостоверение сидящей за заставленным нарезками соленых огурцов и лимонов прилавком женщине и просит ее показать разрешение на торговлю и на спиртное. Женщина рассказывает, что на самом деле она не продавец, а просто подменяет подругу, уехавшую куда-то из-за болезни ребенка. Но после некоторых колебаний и звонков владелице торговой точки документы она находит.

Впрочем, необходимые бумаги есть только на сам пункт продаж и на разливное пиво. А вот на алкоголь, хранящийся в стоящем у прилавка холодильнике, никаких бумаг нет. Продукция, между тем, более чем странная. Во-первых, в морозилке и на полках лежат пластиковые бутылки с прозрачной, пахнущей спиртом жидкостью. Здесь же — еще одна пластиковая бутыль с содержимым цвета черного чая, тоже обладающим резким запахом спиртного. Что это и откуда взялось — выяснить у сидящей за прилавком гражданки не удается. Во-вторых, находим наполовину пустую бутылку коньяка «Лезгинка». А. Анчиков рассматривает акцизную марку и констатирует: она похожа на поддельную. Звоним в полицию и просим прислать сотрудников для оформления протокола и изъятия спиртосодержащей жидкости на экспертизу.

«Эта торговая точка подключена к системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. — прим. Волга Ньюс) в связи с продажей пива, — объясняет А. Анчиков, пока мы ждем полицейского. — Но здесь есть нарушение, касающееся продажи крепкого алкоголя, на который нет соответствующих документов и подключения к ЕГАИС».

Штрафы за такое нарушение, согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, могут достигать нескольких десятков тысяч рублей. А если экспертиза покажет, что изъятый алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителей — может дойти и до возбуждения уголовного дела.

Пока мы ожидали полицию, в злачное место периодически заглядывали посетители. Представитель МВД прибыл быстро и оформил изъятие всей спиртосодержащей продукции. Скоро проведут его экспертизу, а также решится вопрос о наказании владельца торговой точки.

«В адрес министерства регулярно поступают жалобы о нарушениях при продаже спиртосодержащей продукции, — рассказал Анчиков. — Мы отрабатываем каждую. Выездные проверки проводим ежедневно. Интересно, что нарушители, по совокупности выявленных недочетов, в среднем платят штрафы 70 тыс. рублей. Но снова продолжают нарушать. Ту торговую точку, которую мы проверили в этот раз, “оформляем” уже пятый или шестой раз».

Следующий пункт проверки — на ул. Ново-Вокзальной, 8. Здесь вполне приличный с виду магазин продуктов из Казахстана. На прилавках — конфеты, чай, консервы и макаронные изделия. Под прилавком — водка, вино, коньяк.

«Посмотрите, на бутылке имеется акцизная марка, но не российская, — показывает мне красивый матовый сосуд главный специалист департамента регулирования оборота алкогольной продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области С. Савельев (в этом магазине работает уже другая группа проверяющих). — Это значит, что продукция пересекла границу нелегально».

К системе ЕГАИС магазин не подключен, лицензии на продажу крепкого спиртного нет. Сюда тоже вызываем наряд полиции. В результате в магазине изъяли 71 бутылку крепкого спиртного и пять бутылок вина.