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15:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Мисс Алматы»: шоу красоты на шпильках

По традиции в Алматы каждый год выбирают самую красивую девушку.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Более 400 претенденток пытались доказать, что именно они достойны этого титула, но в финал прошли лишь десять девушек. Именно они боролись за право представить город на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

В финале регионального конкурса «Мисс Алматы — 2017. Энергия красоты» девушки предстали в различных конкурсах — им нужно было подготовить видеопрезентацию, не обошлось без дефиле в корсетах, спортивного и творческий конкурсов, своеобразной изюминкой стал выход в масках и вечерних платьях.

Корона победительницы досталась семнадцатилетней Сабине Азимбаевой. Титул первой вице-мисс достался Алине Мелкиной, второй вице-мисс стала Дарья Галочкина.

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