«Мисс Алматы»: шоу красоты на шпильках
По традиции в Алматы каждый год выбирают самую красивую девушку.
По традиции в Алматы каждый год выбирают самую красивую девушку.
Более 400 претенденток пытались доказать, что именно они достойны этого титула, но в финал прошли лишь десять девушек. Именно они боролись за право представить город на международном конкурсе «Мисс Вселенная».
В финале регионального конкурса «Мисс Алматы — 2017. Энергия красоты» девушки предстали в различных конкурсах — им нужно было подготовить видеопрезентацию, не обошлось без дефиле в корсетах, спортивного и творческий конкурсов, своеобразной изюминкой стал выход в масках и вечерних платьях.
Корона победительницы досталась семнадцатилетней Сабине Азимбаевой. Титул первой