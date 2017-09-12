Омичам не хватает до зарплаты 15,5 тысяч

Как оказалось, размеры займа до зарплаты по всей стране сильно разнятся. Так, самый большой размер среднего долга приходится на жителей Владимирской области (40 000 руб.), Москвы (33 042 руб.), Новосибирской области (31 875 руб.), республики Саха (30 000 руб.) и Чечни (30 000 руб.). При этом Москва стала лидером по размеру максимального долга — в столице до зарплаты могу занять вплоть до 100 тысяч рублей.

Меньше всего занимают жители Ивановской области (1750 руб.), Чувашии (5000 руб.) и Тывы (6000 руб.).

Жителям Омска, согласно данным опроса, ежемесячно не хватает в среднем 15,5 тысяч рублей. В целом же омичи занимают друг у друга до зарплаты от 3000 до 32 000 рублей.