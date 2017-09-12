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15:11 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону 163 объекта признали непригодными для жизни после пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Более 160 объектов признаны непригодными для проживания после крупного пожара в историческом центре Ростова-на-Дону, говорится в сообщении городской администрации.

Источник: РИА Новости

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Ранее сообщалось, что комиссия обследовала 107 адресов, в том числе 10 многоквартирных домов с 89 квартирами. Непригодными для проживания, по состоянию на 4 сентября, были признаны 76 объектов, в том числе 53 квартиры.

«Комиссией признаны непригодными для проживания 75 адресов (163 объекта), получившие повреждения в результате чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Добавляется, что с собственниками помещений проводилась разъяснительная работа о необходимости сноса аварийных строений. Большинство граждан дали предварительное согласие на снос недвижимости за счет средств бюджета города. В настоящее время оформляются письменные согласия собственников на снос аварийных строений, сообщили в администрации. Вопрос о судьбе земельных участков жителей будет решаться позже и отдельными нормативными актами.

Ранее исполняющая обязанности главного архитектора и главы департамента архитектуры и градостроительства Ростова Елена Гавриленко рассказала РИА Новости, что строительство частных домов в районе Театрального спуска не предусмотрено, хотя почти весь Театральный спуск представляет собой частный сектор с домами постройки середины XX века.

По информации мэрии, в отношении 11 адресов межведомственной комиссией принято решение о целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ.

На разработку проекта на снос объектов требуется 19,8 миллиона рублей, на оперативные работы по сносу 11 наиболее пострадавших домов в Кировском районе — 10 миллионов рублей. Работы планируется выполнить до конца октября текущего года.

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