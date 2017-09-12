В Ростове-на-Дону 163 объекта признали непригодными для жизни после пожара

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью
Добавляется, что с собственниками помещений проводилась разъяснительная работа о необходимости сноса аварийных строений. Большинство граждан дали предварительное согласие на снос недвижимости за счет средств бюджета города. В настоящее время оформляются письменные согласия собственников на снос аварийных строений, сообщили в администрации. Вопрос о судьбе земельных участков жителей будет решаться позже и отдельными нормативными актами.
Ранее исполняющая обязанности главного архитектора и главы департамента архитектуры и градостроительства Ростова Елена Гавриленко рассказала РИА Новости, что строительство частных домов в районе Театрального спуска не предусмотрено, хотя почти весь Театральный спуск представляет собой частный сектор с домами постройки середины XX века.
По информации мэрии, в отношении 11 адресов межведомственной комиссией принято решение о целесообразности проведения
На разработку проекта на снос объектов требуется 19,8 миллиона рублей, на оперативные работы по сносу 11 наиболее пострадавших домов в Кировском районе — 10 миллионов рублей. Работы планируется выполнить до конца октября текущего года.