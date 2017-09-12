Аспиранты СамГТУ получат стипендии президента и правительства РФ

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Отборочная комиссия Минобрнауки РФ включила молодых ученых опорного вуза в число 300 студентов и аспирантов, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.

Диссертация Анастасии Сибиряковой посвящена синтезу биологически активных соединений, которые могут войти в состав лекарственных препаратов, оказывающих влияние на центральную нервную систему.

Показания для их применения — лечение эпилепсии и коррекция отклонений в развитии у детей. По теме исследования аспирантка политеха разместила шесть публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. Она является победителем всероссийских и региональных конкурсов и владеет российским патентом на изобретение.

Антон Лукашенко изучает реакции гетероциклических соединений с целью разработки новых методов создания разных классов соединений преимущественно в медицинской сфере. Антон уже подал две заявки на российские патенты на свои изобретения. Четыре научные статьи ассистента опубликованы изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science.

Аспирант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» Михаил Крицкий будет получать стипендию правительства РФ. Михаил — победитель международных и всероссийских конкурсов и грантов.