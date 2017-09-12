В Челябинске закрыли еще один класс на карантин по менингиту

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в образовательной организации, в первом классе заболел менингитом один ребенок, было принято решение приостановить учебный процесс до 21 сентября.

Как уже сообщало агентство, с начала сентября на карантин по менингиту закрыт один класс школы № 21. Ребенок заразился еще на летних каникулах, но на торжественной линейке 1 сентября присутствовал.