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15:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске закрыли еще один класс на карантин по менингиту

В челябинском лицее № 77 закрыли один из первых классов на карантин по менингиту.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в образовательной организации, в первом классе заболел менингитом один ребенок, было принято решение приостановить учебный процесс до 21 сентября.

Как уже сообщало агентство, с начала сентября на карантин по менингиту закрыт один класс школы № 21. Ребенок заразился еще на летних каникулах, но на торжественной линейке 1 сентября присутствовал.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Челябинске уже 5% школьников заболели энтеровирусной инфекцией, зафиксировано несколько случаев заражения менингитом. В детских комбинатах уровень заболеваемости составляет 15%.

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