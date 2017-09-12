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15:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске пока в одном кинотеатре планируют показать фильм Алексея Учителя «Матильда»

В челябинском кинотеатре «Знамя» не планируют отказываться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Накануне.RU администратор кинотеатра, в настоящий момент в графике «Знамени» фильма еще нет. Будут показывать фильм или нет, станет известно примерно за месяц. Сейчас решается вопрос с компанией-прокатчиком о предоставлении возможности показывать фильм в данном кинотеатре. При этом администратор подчеркнул, что отказываться от показа фильма в кинотеатре не планируют, поскольку фильм «Матильда» получил прокатное удостоверение.

В сети «Киномакс» Накануне.RU также сообщили, что фильма еще нет в графике, информация появится позже.

Добавим, что на большинстве сайтов кинотеатров в разделе «премьеры» фильма «Матильда» нет, кроме «Знамени», где указывается, что фильм выходит в прокат с 26 октября.

С резкой критикой фильма Алексея Учителя «Матильда» выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Напомним, 4 сентября автомобиль УАЗ протаранил входную группу киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, после чего машина загорелась. Подозреваемым задержан и направлен на судебную психиатрическую экспертизу. Одним из мотивов преступления мог стать протест против выхода в прокат фильма «Матильда». Кроме того, вчера в Москве сожгли два автомобиля возле офиса адвоката режиссера.

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