В Челябинске пока в одном кинотеатре планируют показать фильм Алексея Учителя «Матильда»
В челябинском кинотеатре «Знамя» не планируют отказываться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».
В челябинском кинотеатре «Знамя» не планируют отказываться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».
Как сообщил Накануне.RU администратор кинотеатра, в настоящий момент в графике «Знамени» фильма еще нет. Будут показывать фильм или нет, станет известно примерно за месяц. Сейчас решается вопрос с
В сети «Киномакс» Накануне.RU также сообщили, что фильма еще нет в графике, информация появится позже.
Добавим, что на большинстве сайтов кинотеатров в разделе «премьеры» фильма «Матильда» нет, кроме «Знамени», где указывается, что фильм выходит в прокат с 26 октября.
С резкой критикой фильма Алексея Учителя «Матильда» выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Напомним, 4 сентября автомобиль УАЗ протаранил входную группу киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, после чего машина загорелась. Подозреваемым задержан и направлен на судебную психиатрическую экспертизу. Одним из мотивов преступления мог стать протест против выхода в прокат фильма «Матильда». Кроме того, вчера в Москве сожгли два автомобиля возле офиса адвоката режиссера.