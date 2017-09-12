Информационное табло начали монтировать на «Ростов-Арене»
Общая строительная готовность стадиона превышает 85%
Общая строительная готовность стадиона превышает 85%
Информационное табло начали монтировать на стадионе «Ростов-Арена», возводимом в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.
По информации донского минстроя, всего на стадионе будет два табло. Монтаж второго начнется в ближайшую декаду.
На данный момент на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций и мембранного покрытия кровли, а также устройство наружных инженерных сетей. Идет устройство внутренних инженерных сетей.
В здании «Ростов-Арены» монтируют подвесные потолки, лифты и эскалаторы, двери, витражи и оконные блоки.
Ведутся благоустройство и озеленение территории стадиона.
В настоящее время общая строительная готовность «Ростов-Арены» составляет более 85%. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Первые матчи на стадионе предполагается провести в ноябре.