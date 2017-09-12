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15:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Информационное табло начали монтировать на «Ростов-Арене»

Общая строительная готовность стадиона превышает 85%

Источник: Аргументы и факты

Информационное табло начали монтировать на стадионе «Ростов-Арена», возводимом в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По информации донского минстроя, всего на стадионе будет два табло. Монтаж второго начнется в ближайшую декаду.

На данный момент на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций и мембранного покрытия кровли, а также устройство наружных инженерных сетей. Идет устройство внутренних инженерных сетей.

В здании «Ростов-Арены» монтируют подвесные потолки, лифты и эскалаторы, двери, витражи и оконные блоки.

Ведутся благоустройство и озеленение территории стадиона.

В настоящее время общая строительная готовность «Ростов-Арены» составляет более 85%. Окончательный срок завершения работ по контракту — 25 декабря 2017 года. Первые матчи на стадионе предполагается провести в ноябре.

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