Информационное табло начали монтировать на «Ростов-Арене»

Источник: Аргументы и факты

Информационное табло начали монтировать на стадионе «Ростов-Арена», возводимом в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По информации донского минстроя, всего на стадионе будет два табло. Монтаж второго начнется в ближайшую декаду.

На данный момент на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций и мембранного покрытия кровли, а также устройство наружных инженерных сетей. Идет устройство внутренних инженерных сетей.

В здании «Ростов-Арены» монтируют подвесные потолки, лифты и эскалаторы, двери, витражи и оконные блоки.

Ведутся благоустройство и озеленение территории стадиона.